В Турции националисты напали на двух солдат США

Националисты из Молодежного союза Турции (TGB) в понедельник, 2 сентября, напали на двух американских военнослужащих в городе Измир, протестуя против политики США в отношении израильско-палестинского конфликта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Администрация губернатора Измира заявила, что члены TGB – молодежного отделения националистической оппозиционной партии "Ватан" – совершили "физическое нападение" на двух солдат США, которые были одеты в гражданское.

Далее к конфликту присоединились еще пять американских военных, после чего вмешалась местная полиция. Она задержала всех 15 нападавших и начала расследование.

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Сами TGB распространили в соцсетях видео, на котором группа людей держит мужчину на улице и надевает ему на голову белый мешок под крики "Yankee, go home".

A group of Turkish people attacked an American soldier serving on the USS Wasp that had arrived at the port of Izmir, Turkey. pic.twitter.com/RZryraYobQ – Breaking News (@TheNewsTrending) September 2, 2024

Турецкие националисты заявили, что напали на члена экипажа десантного корабля Военно-морских США USS Wasp, потому что "американские солдаты, на руках которых кровь наших солдат и тысяч палестинцев, не могут испачкать нашу страну".

USS Wasp прибыл в Измир в воскресенье после проведения совместных учений с турецкими штурмовыми кораблями в Средиземном море.

Посольство США в Турции позже подтвердило факт нападения и заявило, что американские солдаты в настоящее время находятся в безопасности.

Анкара длительное время критикует Израиль за ведение боевых действий в секторе Газа и выступает в поддержку палестинского населения этого региона.

По данным СМИ, Турция заблокировала сотрудничество между НАТО и Израилем с октября 2023 года и заявила, что альянс не должен взаимодействовать с Израилем как с партнером, пока не будет завершен конфликт.