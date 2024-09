В Турции националисты напали на двух солдат США

Националисты из Молодежного союза Турции (TGB) в понедельник, 2 сентября, напали на двух американских военнослужащих в городе Измир, протестуя против политики США в отношении израильско-палестинского конфликта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Администрация губернатора Измира заявила, что члены TGB – молодежного отделения националистической оппозиционной партии "Ватан" – совершили "физическое нападение" на двух солдат США, которые были одеты в гражданское.

Далее к конфликту присоединились еще пять американских военных, после чего вмешалась местная полиция. Она задержала всех 15 нападавших и начала расследование.

Сами TGB распространили в соцсетях видео, на котором группа людей держит мужчину на улице и надевает ему на голову белый мешок под крики "Yankee, go home".

