Мерц канцлер із другої спроби, США покарають Грузію, суд за годування кота: новини дня

У Німеччині Фрідріх Мерц нарешті офіційно став канцлером, а в день його затвердження в країні стався масштабний збій у системі звʼязку поліції та органів влади.

У Трампа наголошують на вигодах для України угоди про надра, а профільний комітет українського парламенту рекомендував її ратифікацію Верховною радою.

Американський президент досі хоче приєднати до США Канаду, а в канадській провінції Альберта допускають референдум про відокремлення.

Тим часом у Євросоюзі готують відповідь на випадок провалу переговорів з Трампом щодо тарифів, а також підготували черговий пакет санкцій проти РФ.

Все важливе і цікаве за вівторок, 6 травня – в дайджесті "Європейської правди".

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Канцлер Німеччини з другої спроби

Головна тема дня – новий уряд Німеччини, підтримка якої дуже важлива для України. До слова, Німеччина – найбільший постачальник військової допомоги ЗСУ серед країн Європи.

Сьогодні німецький Бундестаг з другої спроби підтримав призначення лідера християнських демократів Фрідріха Мерца.

Це сталося під час повторного голосування вдень 6 травня – після провалу першої спроби вранці, що стало безпрецедентним випадком. Для позитивного результату не вистачило лише шість голосів.

Німецькі ЗМІ назвали політичним землетрусом ранковий провал в обранні канцлера.

Видання Spiegel наголосило, що досі жоден з кандидатів не зазнавав поразки у першому раунді голосування.

Після голосування у Бундестазі лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини склав присягу і офіційно став десятим канцлером ФРН.

Слідом за Мерцом у палаці Бельвю, офіційній резиденції президента Німеччини, були офіційно призначені члени уряду.

Під час церемонії президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив документи про призначення всім 17 міністрам федерального уряду.

Президент України Володимир Зеленський привітав Мерца з обранням канцлером і побажав новообраному канцлеру Німеччини успіхів та подальшого зміцнення його держави.

Ввечері стало відомо, що у Німеччині стався масштабний збій у системі звʼязку поліції та органів влади.

Лідери парламентської фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла не приховували зловтіхи після ранкового провалу Мерца.

За словами Вайдель, це ознака "нестабільності майбутнього уряду".

Зараз, вважає вона, потрібно "зробити різкий крок, щоб негайно покласти край повільній загибелі Фрідріха Мерца" і "розчистити шлях для нових виборів".

Тим часом член парламенту Зігхард Кнодель вирішив залишити фракцію і партію "Альтернатива для Німеччини" після визнання її екстремістською.

"З огляду на класифікацію партії Федеральним офісом із захисту конституції як підтверджено праворадикальної, я мушу захистити своє приватне та професійне оточення і тому вважаю цей крок неминучим, навіть якщо я дуже неохоче його роблю", – повідомив він.

Щодо угоди про надра

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 6 травня рекомендував парламенту ратифікувати угоду про корисні копалини, укладену зі США.

За словами депутата Ярослава Железняка, ратифікацію угоди про надра між Україною та США підтримали 11 членів профільного комітету, один утримався, ще двоє – не брали участі в голосуванні.

Також комітет у своєму рішенні окремо наголосив, що угода має діяти на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів, а подальші домовленості в межах угоди не можуть їй суперечити.

Ратифікація угоди в парламенті очікується 8 травня.

Міністр фінансів США каже, що Трамп хоче зробити угоду про надра "важелем впливу" на Росію.

Скот Бессент заявив, що ідея щодо угоди про корисні копалини належить президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, а також зазначив, що американський лідер впевнений – вона дасть кілька результатів.

"Це мало стати символом для українців, що США залишаються поруч. Це також мало стати сигналом для втомленої американської публіки, яка скептично ставиться до нових фінансових зобов’язань, що з Україною можливо мати спільне процвітання. І в певному сенсі це було б мовчазною гарантією безпеки завдяки економічному партнерству", – сказав Бессент.

Політика Трампа

Тим часом ЗМІ дізналися нові подробиці щодо зупинки військової допомоги Україні з США.

За даними Reuters, наказ про тимчасове призупинення постачання військової допомоги Україні виходив з офісу глави Пентагону Піта Гегсета, Білий дім не знав про нього.

Зазначається, що президент нібито не знав про наказ Гегсета.

А The Wall Street Journal пише, що глава Пентагону створив десяток чатів у Signal, де обговорював закордонні поїздки та свій графік.

За даними видання, міністр оборони США Піт Гегсет використовував додаток Signal набагато ширше для ведення офіційних справ Пентагону, ніж це було відомо раніше.

Наприкінці квітня ЗМІ писали, що Гегсет поділився подробицями березневої атаки на єменських хуситів у ще одному груповому чаті Signal, куди входили його дружина, брат і особистий адвокат. У Пентагоні, однак, заперечили таку інформацію.

Це сталось на тлі низки звільнень у Пентагоні через розслідування витоків інформації, в яких фігурували оперативні плани військових дій щодо Панамського каналу, другого авіаносця, що прямує до Червоного моря, візиту Ілона Маска і паузи в зборі розвідданих щодо України.

Також слід додати, що Дональд Трамп досі хоче приєднати до США Канаду. Канадський прем’єр Марк Карні відповів, що вона "не продається".

Тим часом, канадська провінція Альберта допускає референдум про відокремлення, але прем’єрка провінції виступає проти відокремлення.

ЄС готує відповідь Трампу і санкції РФ

Bloomberg пише, що ЄС готує тарифи на товари зі США на суму €100 млрд в разі провалу переговорів.

Деталі потенційних контрзаходів ЄС у відповідь на мита США повідомлять державам-членам уже 7 травня, після чого місяць триватимуть консультації.

Ці тарифи будуть спрямовані проти американських штатів, повʼязаних із нинішнім політичним керівництвом США: приміром, соя з Луїзіани – рідного штату спікера Палати представників Майка Джонсона.

До речі, лідер Китаю заявив про готовність співпрацювати з ЄС на тлі тарифів Трампа.

А, за даними Reuters, Єврокомісія підготувала пропозицію 17-го пакета санкцій проти РФ.

За словами джерел агентства, пропозиція пакета санкцій ЄС посилює експортний контроль за товарами подвійного призначення та передовими технологіями.

Крім того, сьогодні у Страсбурзі презентували дорожню карту до плану REPowerEU, згідно з якою ЄС планує повністю відмовитися від російського газу до кінця 2027 року.

До того ж збирається мінімізувати імпорт російської нафти, посилити боротьбу з російським тіньовим флотом та значно скоротить залежність від Росії у ядерній галузі, зокрема обмежити постачання збагаченого урану.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто очікувано розкритикував викладений Європейською комісією план поступової відмови від енергоносіїв з Росії, заявивши про атаку на суверенітет Угорщини.

План оборони Британії

Велика Британія таємно готується до прямого військового нападу Росії, пише The Telegraph.

За інформацією видання, оновлений секретний "план оборони батьківщини" визначить стратегію на перші дні після удару по території Британії з боку ворожої іноземної держави.

А Польща розпочала будівництво другого фрегата на тлі оновлення флоту.

Вибори у Польщі і скандальний Браун

Європейський парламент скасував імунітет депутата Гжегожа Брауна, який також є кандидатом в президенти Польщі.

Розслідування веде Окружна прокуратура у Варшаві у зв'язку з тим, що Браун у грудні 2023 року під час урочистостей у Сеймі за допомогою вогнегасника загасив ханукальні свічки.

Образа групи осіб на релігійному ґрунті на території Сейму – не єдине звинувачення, яке досі почув Браун. Йдеться також про інцидент у Німецькому історичному інституті, де він заблокував лекцію про Голокост, та інцидент у краківському суді, з якого він виніс встановлену там суддями ялинку, а потім викинув її у смітник.

Сьогодні Гжегож Браун зірвав прапор ЄС у Катовіце і витер ним взуття.

А 30 квітня під час організованого ним передвиборчого мітингу в Білій Підляській з будівлі міської ради зняли прапор України.

І все це відбувається у той час, як у польській владі відзначають прорив у відносинах з Україною на тлі ексгумації поляків в Україні.

Інцидент із прапором України в Білій Підляській – не єдиний "передвиборчий інцидент" у Польщі. Нагадаємо, перший тур виборів президента Польщі запланований на 18 травня.

Команда активістів, що агітували за провладного кандидата, мера Варшави Рафала Тшасковського, заявила про напад на них у місті Соколи в Підляському воєводстві.

А віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що країна стикається з безпрецедентною спробою втручання Росії у президентські вибори.

Слід також додати, що Європарламент сьогодні позбавив імунітету литовського євродепутата Пятраса Гражуліса, який принижував ЛГБТ.

Ситуація у Румунії

У Румунії тимчасовий президент призначив тимчасового прем'єра. Тимчасовий премʼєр обіцяє гарантувати чесність виборів президента.

До КС Румунії подали клопотання щодо скасування результатів президентських виборів. Звернення подав один з кандидатів; він стверджує, що ситуація подібна зі скасованим першим туром 2024 року, коли переміг одіозний Келін Джорджеску.

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