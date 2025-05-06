Сербські ЗМІ бідкаються, що Латвія і Литва не пускають літак Вучича в РФ

Влада Литви та Латвії нібито відмовилась надати дозвіл для пропуску літака із сербським президентом Александаром Вучичем, який вирушить до Москви, через свій повітряний простір.

Про це написали сербські видання Novosti та Kurir, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією ЗМІ, Литва нібито заборонила проліт літака з Вучичем до Москви через свій повітряний простір через "технічну та дипломатичну делікатність" питання.

А латвійська влада ухвалила аналогічне рішення через "політичну делікатність мети польоту".

Нещодавно премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також поскаржився, що Польща і Литва відмовились надавати дозвіл на перетин їхнього повітряного простору для прибуття до Москви.

І Фіцо, і Вучич раніше заявили про намір бути присутніми 9 травня у Москві на святкуваннях так званого дня перемоги.

Сербський президент на днях був ненадовго ушпиталений через проблеми зі здоровʼям, але про плани скасувати візит до Росії не заявляв.