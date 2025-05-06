Мальта відремонтує пошкоджене судно, яке везло гумдопомогу для Гази

Уряд Мальти зголосився відремонтувати судно Conscience міжнародної неурядової організації, яке нібито пошкодили дрони під час спроби доправити гуманітарну допомогу в сектор Гази.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Судно Conscience експлуатує організація Freedom Flotilla Coalition, яка заявляє, що хоче використати його для прориву "блокади сектору Гази" та доставки гуманітарної допомоги.

За даними Freedom Flotilla Coalition, минулої пʼятниці, 2 травня, в очікуванні посадки групи активістів біля берегів Мальти корабель зазнав атаки дронів. У нападі організація звинуватила Ізраїль.

В уряді Мальти у вівторок заявили, що судно Conscience пройшло огляд, за результатами якого потребує незначного ремонту, аби продовжити плавання до наступного пункту призначення.

"Корпус і машинне відділення судна перебувають в задовільному стані, проникнення води відсутнє. Більшість важливого обладнання судна, таке як два головні двигуни, два генератори, носовий пристрій підрулювання й вогнегасники, справні", – ідеться в заяві.

Там також зауважили, що під час огляду на судні виявили лише продукти харчування та напої для членів екіпажу на приблизно 30 днів, а ще близько 32 тонн пального.

"Уряд проведе необхідні ремонтні роботи, щоб судно могло відправитися до наступного пункту призначення", – заявили в мальтійському уряді.

Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рив'єру Близького Сходу".

Він також запропонував перемістити палестинське населення Гази в сусідні держави, як-от Єгипет і Йорданію, а ізраїльська сторона запропонувала передати їх європейським державам, які визнали Палестинську державу.