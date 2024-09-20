Чому США гальмують рішення про надання дозволу Україні бити західною зброєю вглиб РФ

Тиждень тому Київ відвідали голови зовнішньополітичних відомств двох ключових союзників України.

Ентоні Блінкен і Девід Леммі підкреслювали, що їхній візит має не лише практичне значення (участь у саміті Кримської платформи), а й символічне – оголосити про подальшу підтримку Києва та засудити дії Кремля.

Держсекретар США, серед іншого, заявив, що передасть американському президенту Джо Байдену те, що почув від української влади щодо дозволів на удари далекобійною зброєю по російських об'єктах.

Про те, чому ж рішення про далекобійні удари по Росії досі не ухвалене та чи оголосять про нього наступного тижня, коли український президент Володимир Зеленський відвідає США, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Недалекобійне рішення Байдена: чому Захід зволікає з розблокуванням ударів по Росії. Далі – стислий її виклад.

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Дискусія про далекобійні системи озброєння виникла ще в перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Але до чергового зрушення політики США в питанні застосування західної зброї призвело вторгнення РФ у Харківську область навесні 2024-го: так, Україна може застосовувати американську зброю для ударів по російській території – але тільки в прикордонні Харківської та Сумської областей.

Але навіть цей дозвіл не поширюється на ATACMS.

Нинішня дискусія про дозвіл Україні завдавати ударів далекобійною зброєю по російській території відбувається під знаком двох аргументів Кремля.

Перший – це постійні анонси перегляду російської ядерної доктрини.

Другий – "спонтанні" ядерні навчання, які мають показати готовність Москви нібито застосувати ядерну зброю в разі потреби. Або принаймні здійснити ядерне випробування вперше з 1990-х років.

Натомість Київ наполягає: в умовах постійного дефіциту засобів протиповітряної оборони ураження винищувачів всередині Росії стане одним із найкращих шляхів убезпечити українські міста від російського повітряного терору РФ.

І саме тут у дискусію втрутився безпосередньо кремлівський диктатор Владімір Путін: "Якщо це рішення буде ухвалене, це означатиме не що інше, як пряму участь країн НАТО, Сполучених Штатів, європейських країн у війні в Україні. А якщо це так, то, маючи на увазі зміну самої суті цього конфлікту, ми ухвалюватимемо відповідні рішення, виходячи з тих загроз, які для нас створюватимуться".

Але, схоже, що на Заході не сприймають ці погрози досить серйозно (крім дуже показових винятків): міжнародне право дозволяє удари по території держави-агресора в рамках самооборони.

Тоді чому США гальмують рішення про далекобійні удари?

Певно, найбільш показова аргументація пролунала після останнього засідання "Рамштайну" від шефа Пентагону Ллойда Остіна.

Аргумент перший, давно повторюваний: якесь окреме рішення чи якийсь окремий тип зброї не є вирішальним для перемоги України.

Аргумент другий: а який зараз сенс розблоковувати удари, якщо Росія й так вивела багато літаків з-за меж потенційного радіуса дії ATACMS?

І аргумент третій (який має досить дивний вигляд поряд із попереднім): навіщо розблоковувати далекобійні удари західною зброєю, якщо Україна і так уже має власні засоби дальнього радіуса дії?

У Вашингтоні – керуючись своєю стратегією "контрольованої ескалації" – шукають шляху, як задовольнити бажання союзників та Києва й водночас не допустити тієї самої ескалації з боку Кремля.

Наступною найближчою нагодою, коли США та Україна можуть погодити далекобійні удари по Росії, стане тиждень високого рівня Генеральної асамблеї ООН – де буде особисто присутній президент Володимир Зеленський.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Недалекобійне рішення Байдена: чому Захід зволікає з розблокуванням ударів по Росії.