Росія несподівано провела навчання з відповіді на "ядерний удар противника"

Російська військова верхівка доповіла Владіміру Путіну про навчання Стратегічних ядерних сил РФ, під час яких ті відпрацювали завдання масованого ядерного удару у відповідь на удар противника.

Відповідні кадри в середу показав пропагандистський російський канал "Россия 24", повідомляє "Європейська правда".

У навчаннях брали участь "сили й засоби наземної, морської та авіаційної складових сил ядерного стримування", повідомив Кремль. Стверджується, що ядерні сили РФ здійснили практичні пуски балістичних і крилатих ракет.

З державного випробувального космодрому "Плесецьк" по полігону "Кура" на Камчатці РФ здійснила пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс", а з акваторії Баренцевого моря з атомного підводного крейсера "Тула" – пуск балістичної ракети "Синява".

"Також до тренування залучалися літаки дальньої авіації Ту-95МС, які виконували пуски крилатих ракет повітряного базування. Управління практичними пусками здійснювалося з Національного центру управління обороною Російської Федерації", – кажуть у Кремлі.

Російський міністр оборони Сергєй Шойгу у трансляції доповів Путіну, що під час навчань було "відпрацьовано завдання нанесення масованого ядерного удару стратегічними наступальними силами у відповідь на ядерний удар противника".

Повідомлення про ядерні навчання збіглось у часі з завершенням у російському парламенті процедури відкликання ратифікації Договору про заборону ядерних випробувань, що змінить правову позицію Москви щодо можливості їхнього проведення.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав безвідповідальними погрози Москви відкликати ратифікацію договору та зазначив, що змін у розгортанні російських ядерних сил не було.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва час від часу вдається до ядерних погроз. Розвідка й лідери західних держав загалом вважають такий сценарій малоймовірним.