Почему США тормозят решение о разрешении Украине бить западным оружием вглубь РФ

Неделю назад Киев посетили главы внешнеполитических ведомств двух ключевых союзников Украины.

Энтони Блинкен и Дэвид Лемми подчеркивали, что их визит имеет не только практическое значение (участие в саммите Крымской платформы), но и символическое – объявить о дальнейшей поддержке Киева и осудить действия Кремля.

Госсекретарь США, среди прочего, заявил, что передаст американскому президенту Джо Байдену то, что услышал от украинской власти относительно разрешений на удары дальнобойным оружием по российским объектам.

О том, почему же решение о дальнобойных ударах по России до сих пор не принято и объявят ли о нем на следующей неделе, когда украинский президент Владимир Зеленский посетит США, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Недалекобойное решение Байдена: почему Запад медлит с разблокировкой ударов по России. Далее – краткое ее изложение.

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Дискуссия о дальнобойных системах вооружения возникла еще в первый год полномасштабного вторжения России в Украину.

Но к очередному сдвигу политики США в вопросе применения западного оружия привело вторжение РФ в Харьковскую область весной 2024-го: да, Украина может применять американское оружие для ударов по российской территории – но только в приграничье Харьковской и Сумской областей.

Но даже это разрешение не распространяется на ATACMS.

Нынешняя дискуссия о разрешении Украине наносить удары дальнобойным оружием по российской территории происходит под знаком двух аргументов Кремля.

Первый – это постоянные анонсы пересмотра российской ядерной доктрины.

Второй – "спонтанные" ядерные учения, которые должны показать готовность Москвы якобы применить ядерное оружие в случае необходимости. Или по крайней мере осуществить ядерное испытание впервые с 1990-х годов.

Зато Киев настаивает: в условиях постоянного дефицита средств противовоздушной обороны поражение истребителей внутри России станет одним из лучших путей обезопасить украинские города от российского воздушного террора РФ.

И именно здесь в дискуссию вмешался непосредственно кремлевский диктатор Владимир Путин: "Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне в Украине. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые для нас будут создаваться".

Но, похоже, что на Западе не воспринимают эти угрозы достаточно серьезно (кроме очень показательных исключений): международное право позволяет удары по территории государства-агрессора в рамках самообороны.

Тогда почему США тормозят решение о дальнобойных ударах?

Вероятно, наиболее показательная аргументация прозвучала после последнего заседания "Рамштайна" от шефа Пентагона Ллойда Остина.

Аргумент первый, давно повторяющийся: какое-то отдельное решение или какой-то отдельный тип оружия не является решающим для победы Украины.

Аргумент второй: а какой сейчас смысл разблокировать удары, если Россия и так вывела много самолетов из-за пределов потенциального радиуса действия ATACMS?

И аргумент третий (который выглядит довольно странно наряду с предыдущим): зачем разблокировать дальнобойные удары западным оружием, если Украина и так уже имеет собственные средства дальнего радиуса действия?

В Вашингтоне – руководствуясь своей стратегией "контролируемой эскалации" – ищут пути, как удовлетворить желание союзников и Киева и одновременно не допустить той самой эскалации со стороны Кремля.

Следующей ближайшей возможностью, когда США и Украина могут согласовать дальнобойные удары по России, станет неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН – где будет лично присутствовать президент Владимир Зеленский.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Недалекобойное решение Байдена: почему Запад медлит с разблокировкой ударов по России.