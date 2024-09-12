Bloomberg: Дозвіл Заходу на далекобійні удари по РФ навряд буде до Генасамблеї ООН

Рішення про послаблення Заходом обмежень на удари далекобійною зброєю по цілях у Росії навряд чи буде ухвалене до зустрічі світових лідерів на Генасамблеї ООН у США наприкінці місяця.

Про це йдеться у публікації агентства Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Під час візиту до Києва в середу провідні дипломати Британії і США, Девід Леммі та Ентоні Блінкен, не виключили можливості задовольнити прохання президента Зеленського використовувати надану Заходом зброю для глибших ударів по Росії. Але вони зазначили, що Джо Байден обговорить це питання під час зустрічі з прем'єр-міністром Кіром Стармером у Вашингтоні у п’ятницю.

Спільний візит Блінкена і Леммі мав на меті почути план Зеленського щодо завдання ударів вглиб російської території та обговорити його довгострокову стратегію на наступний рік. Це передбачало, зокрема, бажання краще зрозуміти, на що Київ хоче націлитися і чому.

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Зустріч між Блінкеном, Леммі і Зеленським тривала довше, ніж планувалося. Український президент детально пояснив їм, чому Україні потрібно завдати ударів всередині Росії, за словами людини, знайомої з цим питанням.

За словами співрозмовника, Зеленський сказав їм, що Україну цікавлять лише військові цілі, і обговорив військові плани на найближчі місяці.

Напередодні спілкування з Блінкеном і Леммі український президент заявив, що під час зустрічі з президентом Джо Байденом пізніше цього місяця в Нью-Йорку, де світові лідери зберуться на щорічні дебати високого рівня в рамках Генеральної асамблеї ООН, він посилить свій заклик до пом'якшення обмежень на зброю.

"На жаль, це не залежить від мого оптимізму, це залежить від їхнього оптимізму", – сказав Зеленський журналістам у середу.

Рішення про більш глибокі удари навряд чи буде прийняте до засідання ООН в Нью-Йорку, хоча Байден може висловити свою думку щодо того, чи очікується зміна політики, відзначає агентство. Леммі підтвердив це, сказавши, що засідання ООН стане наступною можливістю обговорити ракети дальнього радіуса дії і подальшу підтримку України.

Дебати високого рівня на Генасамблеї в Нью-Йорку розпочнуться 24 вересня.

За даними видання Politico, Білий дім фіналізує роботу над планом послаблення обмежень на використання Україною зброї, наданої США, для завдання ударів по російській території.

Видання The Guardian повідомляло, що Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території Росії.