Украина передала промышленные осушители пострадавшей от наводнений Чехии

Украина передала Чехии, пострадавшей от масштабных наводнений, промышленные осушители.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в соцсети X (Twitter) написал глава МИД Чехии Ян Липавский.

Он сообщил, что груз перевозят дипломаты чешского генконсульства во Львове.

"Наши дипломаты из Генерального консульства во Львове сейчас перевозят в Чехию партию сушилок, предоставленных Украиной. Украина воюет, но не забывает о своих друзьях в беде.

Реклама:

Мы это очень ценим. Спасибо!", – написал Липавский.

Our diplomats from the Consulate General in Lviv are currently transporting a shipment of dryers provided by Ukraine to Czechia. Ukraine is at war, yet it does not forget its friends in need.



We appreciate it. 🇨🇿🫶🇺🇦 Дякую! pic.twitter.com/GsxchzXtK7