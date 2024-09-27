Прем'єр Греції бачить "вікно можливостей" для демаркації морських зон з Туреччиною

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс бачить "вікно можливостей" для демаркації морських зон з Туреччиною.

Про це він заявив у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН, передає "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Греція готова працювати над вирішенням єдиного великого невирішеного питання, яке ми маємо з нашим сусідом: делімітація континентального шельфу та виключної економічної зони в Егейському морі та Східному Середземномор'ї.

Ми не змогли ефективно вирішити це питання. Ми не можемо ефективно вирішити цю проблему вже понад 40 років, але це не означає, що їй судилося залишитися невирішеною", – сказав Міцотакіс.

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"Я твердо переконаний, що сьогодні у нас є вікно можливостей, і ми повинні бути достатньо сміливими і мудрими, щоб скористатися цим шансом", – сказав він, додавши, що йому було приємно почути, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підкреслив, що розмежування морських зон відповідно до міжнародного права відповідає загальним інтересам всього регіону Східного Середземномор'я.

У середу Міністерство закордонних справ Греції оголосило, що Греція і Туреччина вивчать можливість початку переговорів про демаркацію своїх морських зон.

Сусідні Греція і Туреччина, союзники по НАТО, але історичні вороги, десятиліттями ворогують з цілого ряду питань – від повітряного простору до морської юрисдикції в східному Середземномор'ї і етнічно розділеного Кіпру.

Угода про те, де починаються і закінчуються їхні морські зони, важлива для визначення прав на можливі запаси газу і схеми енергетичної інфраструктури.

В останні роки напруженість зменшилася, і обидві країни домовилися минулого року перезавантажити свої відносини, пообіцявши тримати відкритими канали зв'язку і працювати над питаннями, які їх роз'єднували.