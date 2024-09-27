Премьер Греции видит "окно возможностей" для демаркации морских зон с Турцией

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис видит "окно возможностей" для демаркации морских зон с Турцией.

Об этом он заявил в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Греция готова работать над решением единственного большого нерешенного вопроса, который мы имеем с нашим соседом: делимитация континентального шельфа и исключительной экономической зоны в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

Мы не смогли эффективно решить этот вопрос. Мы не можем эффективно решить эту проблему уже более 40 лет, но это не значит, что ей суждено остаться нерешенной", – сказал Мицотакис.

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"Я твердо убежден, что сегодня у нас есть окно возможностей, и мы должны быть достаточно смелыми и мудрыми, чтобы воспользоваться этим шансом", – сказал он, добавив, что ему было приятно услышать, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что разграничение морских зон в соответствии с международным правом отвечает общим интересам всего региона Восточного Средиземноморья.

В среду Министерство иностранных дел Греции объявило, что Греция и Турция изучат возможность начала переговоров о демаркации своих морских зон.

Соседние Греция и Турция, союзники по НАТО, но исторические враги, десятилетиями враждуют по целому ряду вопросов – от воздушного пространства до морской юрисдикции в восточном Средиземноморье и этнически разделенного Кипра.

Соглашение о том, где начинаются и заканчиваются их морские зоны, важно для определения прав на возможные запасы газа и схемы энергетической инфраструктуры.

В последние годы напряженность уменьшилась, и обе страны договорились в прошлом году перезагрузить свои отношения, пообещав держать открытыми каналы связи и работать над вопросами, которые их разъединяли.