Швейцарія призначила представника з питань допомоги Україні

Федеральна рада Швейцарії вирішила призначити "делегата з питань України", який координуватиме фінансову та іншу допомогу, яку держава виділяє для Києва, а також процеси відбудови.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на SRF.

На посаду делегата з питань України швейцарський уряд призначив 51-річного Жака Гербера – міністра охорони здоров'я та економіки франкомовного кантону Юра, що на північному заході Швейцарії.

Гербер обійме посаду з 1 січня 2025 року, завершивши дев'ятирічну роботу в кантональному уряді Юри.

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Жак Гербер Фото: Keystone-SDA

Федеральний міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс заявив, що Гербер є саме тією людиною, яка підходить для виконання покладеного завдання з координації допомоги Україні.

Делегат з питань України буде відповідальним за керівництво всіма програмами допомоги швейцарського уряду, які нині здійснюють Державні секретаріати з закордонних справ та економічних питань.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну швейцарська сторона надала близько 3,7 мільярда швейцарських франків (майже 4 мільярди євро) українському населенню, яке постраждало від війни – як в Україні, так і для біженців у Швейцарії.

У квітні 2024 року Швейцарія заявила, що планує посилити економічний розвиток і довгострокову реконструкцію України протягом наступних дванадцяти років та виділить на це 5 мільярдів євро.