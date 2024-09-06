Нидерланды на "Рамштайн" анонсировали помощь Украине с оружием и обслуживанием F-16

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в пятницу, 6 сентября, объявил о новом пакете военной помощи Киеву, связанном с обслуживанием истребителей F-16.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Минобороны страны.

По словам Брекельманса, Нидерланды предоставят оборудование для технического обслуживания украинских F-16, а также ракеты класса "воздух-воздух", которые истребители смогут использовать для защиты воздушного пространства Украины.

Из соображений операционной безопасности глава нидерландского Минобороны не предоставил никакой конкретики относительно количества и типов оборудования, о котором идет речь.

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Он также не прокомментировал запланированное время оказания помощи, в то же время Нидерланды стремятся отправить необходимые средства в Украину как можно скорее.

"Нидерланды поставят средств на сумму 80 млн евро. Помимо большого количества запчастей, сюда входят генераторы, небольшие транспортные средства, необходимые материалы для технического обслуживания, специализированные инструменты и бортовые трапы", – перечислил он.

Украина использует F-16 с конца лета, причем, по неофициальной информации, пока у нее есть только шесть самолетов от Нидерландов.

Вечером 29 августа Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил крушение истребителя F-16 во время отражения одной из воздушных атак России.

Эта авиакатастрофа, по информации СМИ, поставила под сомнение среди западных союзников Украины необходимость поспешной подготовки пилотов и их введения в бой всего через несколько недель после прибытия.