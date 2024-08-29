Генштаб ЗСУ підтвердив першу втрату F-16

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив катастрофу винищувача F-16 під час відбиття однієї з повітряних атак Росії.

Відповідне повідомлення з’явилось на Facebook-сторінці Генштабу ввечері 29 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що в одному з повітряних боїв під час заходу на наступну ціль з одним з літаків F-16 було втрачено зв’язок.

"Як з’ясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув", – додали в Генштабі, вказавши, що для з’ясування причин аварії призначили спеціальну комісію Міністерства оборони.

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Раніше про аварію F-16 повідомили кілька західних ЗМІ, які посилались на джерела з українського та американського боку.

Стверджувалось, що це сталось під час масованого ракетного обстрілу Росії в понеділок, 26 серпня.

Нагадаємо, 4 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші літаки F-16 вже в Україні, та показав їх на таємному летовищі.

Перед тим західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що шість винищувачів надійшли з Нідерландів, і ще кілька незабаром прибудуть з Данії.