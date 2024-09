Трампа "дуже образило" рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп прокоментував заяви росіянина Владіміра Путіна, який спробував пожартувати, заявивши про підтримку кандидатури Камали Гарріс на виборах.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Трамп сказав у суботу, 7 вересня, на мітингу у Вісконсині.

Раніше цього тижня Путін бовкнув, що його фаворитом на виборах у США був Джо Байден, але оскільки він знявся з перегонів і підтримав кандидатуру Камали Гарріс, то Росія теж її підтримає.

На це Трамп заявив, що "добре знав Путіна", а заява про "підтримку" Камали його "дуже образила".

Реклама:

Trump: Putin endorsed Kamala. I was very offended by that. I wonder why he endorsed Kamala. No, he's a chess player. Should I be upset about that? No. Was it done with a smile, Ron? I think it was done with a smile. pic.twitter.com/vTHwSzuxAA