Трампа "очень обидело" решение Путина "поддержать" Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал заявления россиянина Владимира Путина, который попытался пошутить, заявив о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Трамп сказал в субботу, 7 сентября, на митинге в Висконсине.

Ранее на этой неделе Путин сказал, что его фаворитом на выборах в США был Джо Байден, но поскольку он снялся с гонки и поддержал кандидатуру Камалы Харрис, то Россия тоже ее поддержит.

На это Трамп заявил, что "хорошо знал Путина", а заявление о "поддержке" Камалы его "очень обидело".

Trump: Putin endorsed Kamala. I was very offended by that. I wonder why he endorsed Kamala. No, he's a chess player. Should I be upset about that? No. Was it done with a smile, Ron? I think it was done with a smile. pic.twitter.com/vTHwSzuxAA