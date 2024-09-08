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Трампа "очень обидело" решение Путина "поддержать" Харрис

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Новости — Воскресенье, 8 сентября 2024, 10:32 — Олег Павлюк

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал заявления россиянина Владимира Путина, который попытался пошутить, заявив о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Трамп сказал в субботу, 7 сентября, на митинге в Висконсине.

Ранее на этой неделе Путин сказал, что его фаворитом на выборах в США был Джо Байден, но поскольку он снялся с гонки и поддержал кандидатуру Камалы Харрис, то Россия тоже ее поддержит.

На это Трамп заявил, что "хорошо знал Путина", а заявление о "поддержке" Камалы его "очень обидело".

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"Интересно, почему же он поддержал Камалу. Нет, он игрок в шахматы. Мне стать конгрессменом? Или я должен из-за этого расстраиваться? А? Он сделал это с улыбкой? Я думаю, что, наверное, он сделал это с улыбкой. Не знаю, кто, черт возьми, знает? Никто этого не узнает. Они где-то на девятнадцать шагов впереди нас", – констатировал экс-президент.

Он добавил, что "никто в истории не относился жестче к России, чем Трамп", и Путин это якобы "знает как никто другой".

В Белом доме ранее посоветовали Москве прекратить вмешиваться в президентские выборы в США и раскритиковали публичные дискуссии главы Кремля о "поддержке" тех или иных кандидатов.

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Трамп Путин
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