Сибига призвал западных партнеров профинансировать оружие для ВСУ от украинского ОПК

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров профинансировать производство необходимого Украине оружия предприятиями украинского оборонпрома, что помогло бы нарастить военную помощь.

Как сообщает "Европейская правда", заявление по этому поводу он опубликовал в своих соцсетях.

Сибига отметил, что украинская оборонная промышленность развивается быстрыми темпами и может производить больше, чем сейчас, при наличии дополнительных инвестиций.

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"Это также быстрее и дешевле для наших партнеров. Каждый доллар или евро, вложенный сегодня в украинское оружие для украинских воинов, является лучшей безопасной инвестицией в долгосрочную евроатлантическую стабильность. Некоторые партнеры уже закупают у наших производителей. Призываем их увеличить инвестиции, а других – последовать примеру", – отметил он.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что во время первого визита в Украину нового премьера Нидерландов Дика Схофа в разговоре с ним поднимал вопрос об инвестициях в производство украинского дальнобойного оружия.

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время последней встречи с министром обороны Франции говорил о развитии совместного производства оружия и софинансировании производства.