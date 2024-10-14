Понад 60 дипустанов України "замінували", МЗС посилило заходи безпеки

Міністерство закордонних справ заявило, що понад 60 закордонних дипломатичних установ і структурні підрозділи Міністерства отримали повідомлення про нібито замінування, у зв’язку з чим були посилені заходи безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні на сайті МЗС.

Як зазначили у зовнішньополітичному відомстві, протягом понеділка, 14 жовтня, "понад шість десятків" дипустанов України отримали анонімні листи про мінування, причому ця кількість продовжує зростати.

"Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки в українських дипломатичних установах", – йдеться в повідомленні.

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Українські дипломати також зв'язались із правоохоронцями країн перебування, в деяких випадках були вимушені на певний час призупинити надання консульських послуг.

"Важливо уточнити, що масована хвиля анонімних повідомлень про замінування жодним чином не вплинула на діяльність дипломатичної системи України та закордонних дипломатичних установ", – додали в МЗС.

Зазначимо, що хвиля повідомлень про замінування в понеділок охопила різні міста України, у зв'язку з чим поліція почала перевірку.

Минулого місяця, нагадаємо, фальшиве повідомлення про "замінування" отримало зокрема посольство України у Відні, через що змушене було призупиняти роботу.