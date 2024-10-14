Более 60 дипучреждений Украины "заминировали", МИД усилил меры безопасности

Министерство иностранных дел заявило, что более 60 зарубежных дипломатических учреждений и структурные подразделения Министерства получили сообщение о якобы минировании, в связи с чем были усилены меры безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении на сайте МИД.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в течение понедельника, 14 октября, "более шести десятков" дипучреждений Украины получили анонимные письма о минировании, причем это количество продолжает расти.

"Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил усилить меры безопасности в украинских дипломатических учреждениях", – говорится в сообщении.

Реклама:

Украинские дипломаты также связались с правоохранителями стран пребывания, в некоторых случаях были вынуждены на время приостановить предоставление консульских услуг.

"Важно уточнить, что массированная волна анонимных сообщений о заминировании никоим образом не повлияла на деятельность дипломатической системы Украины и зарубежных дипломатических учреждений", – добавили в МИД.

Отметим, что волна сообщений о минировании в понедельник охватила разные города Украины, в связи с чем полиция начала проверку.

В прошлом месяце, напомним, фальшивое сообщение о "минировании" получило в частности посольство Украины в Вене, из-за чего вынуждено было приостанавливать работу.