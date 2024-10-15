У Чехії впевнені, що і Трамп, і Гарріс усвідомлять важливість Європи у разі перемоги

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вважає, що обидва кандидати в президенти США – Камала Гарріс і Дональд Трамп – усвідомлюватимуть важливість Європи в разі своєї перемоги.

Про це він сказав у вівторок, 15 жовтня, на міжнародній конференції Forum 2000 у Празі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Ліпавський зауважив, що політику США після виборів визначатиме не лише новий президент чи президентка, але й склад Конгресу.

У разі перемоги Камали Гарріс, на його думку, США в загальних рисах продовжать політику нинішнього президента Джо Байдена. Але якщо переможе Трамп, це буде "інша історія", вважає він.

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"Це, очевидно, накладе на Європу набагато більше відповідальності за безпеку", – сказав очільник чеської дипломатії.

Ліпавський додав, що Чехія повинна говорити з обома сторонами, наприклад про те, що Європа робить для своєї безпеки.

"Я думаю, що обидва президенти усвідомлюють важливість Європи. В одному випадку нам довелося б зробити щось справді додаткове", – зазначив глава МЗС Чехії.

Як відомо, Дональд Трамп раніше погрожував відмовитись від зобов’язання захисту європейських союзників НАТО, які, на його думку, недостатньо витрачають коштів на оборону.

За останніми опитуваннями, Трамп дещо випереджає Гарріс у ключових штатах, результати в яких можуть визначити долю президентських виборів у США.

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