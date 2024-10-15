В Чехии уверены, что и Трамп, и Харрис осознают важность Европы в случае победы

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что оба кандидата в президенты США – и Камала Харрис, и Дональд Трамп – будут осознавать важность Европы в случае своей победы.

Об этом он сказал во вторник, 15 октября, на международной конференции Forum 2000 в Праге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Липавский отметил, что политику США после выборов будет определять не только новый президент или президент, но и состав Конгресса.

В случае победы Камалы Харрис, по его мнению, США в общих чертах продолжат политику нынешнего президента Джо Байдена. Но если победит Трамп, это будет "другая история", считает он.

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"Это, очевидно, наложит на Европу гораздо больше ответственности за безопасность", – сказал глава чешской дипломатии.

Липавский добавил, что Чехия должна говорить с обеими сторонами, например, о том, что Европа делает для своей безопасности.

"Я думаю, что оба президента осознают важность Европы. В одном случае нам пришлось бы сделать что-то действительно дополнительное", – отметил глава МИД Чехии.

Как известно, Дональд Трамп ранее угрожал отказаться от обязательства защиты европейских союзников НАТО, которые, по его мнению, недостаточно тратят средств на оборону.

По последним опросам, Трамп несколько опережает Харрис в ключевых штатах, результаты в которых могут определить судьбу президентских выборов в США.

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