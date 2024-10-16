Ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") оказалась в эпицентре очередного скандала после того, как один из депутатов парламента признался, что преподавал на полставки в связанной с Кремлем музыкальной академии в Москве.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Матиас Моосдорф, 59-летний виолончелист, который является депутатом Бундестага от восточной земли Саксония, а также новым внешнеполитическим спикером фракции "АдН", на прошлой неделе согласился на должность почетного профессора в Российской музыкальной академии имени Гнесиных в Москве на неполный рабочий день.

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Академия, финансируемая Министерством культуры России, попала в заголовки газет через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, когда ее сотрудник выступил на концерте в черном свитшоте с буквой "Z", символизирующей поддержку войны РФ.

Скандал с Моосдорфом вскрыл разногласия в позициях членов "АдН" в отношении России, где некоторые партийцы высокого ранга заняли критическую позицию, тогда как другие, пророссийски настроенные, поддержали депутата.

"Музыка не знает идеологических границ", – написал Моосдорф в Facebook, добавив, что принятие профессорской должности является „знаком понимания".

"Я хочу дать молодым людям там (в России) ощущение, что они не брошены в Европе", – отметил Моосдорф. Он добавил, что провел три дня в Москве в сентябре, чтобы прочитать инаугурационную лекцию, и планирует возвращаться туда на несколько дней каждый квартал, чтобы преподавать камерную музыку.

Однако сотрудничество Моосдорфа с академией привлекло внимание руководства парламентской фракции "АдН", которое обсудило этот вопрос в понедельник.

"Россияне являются одними из мировых лидеров, когда речь идет о классической музыке... однако это также имеет политическую составляющую", – сказал Бернд Бауманн, член комитета парламентской фракции. Он добавил, что профессорская должность в России должна оцениваться иначе, чем "профессорская должность где-то за рубежом".

"Мы видим здесь проблему, и дискуссия идет в этом направлении", – сказал Бауманн.

В офисе солидера партии Алисы Вайдель сообщили Политико, что никто не был в восторге от профессорской должности своей коллеги.

По информации немецкого издания t-media, "АдН" запретила Моосдорфу участвовать в двух запланированных поездках: в Японию и Катар, а также посоветовала ему отказаться от профессорской должности. Источник в партийных кругах "АдГ" подтвердил это изданию на условиях анонимности.

Между тем, лидер "АдГ" в Саксонии Йорг Урбан поздравил Моосдорфа с новой должностью.

"Я рад, что наша "АдГ" имеет таких послов мира, как вы. Россия не является нашим врагом. Россияне не являются нашими врагами. Нам снова нужны нормальные отношения с Россией. А музыка – это прекрасный мост дружбы", – написал он в своей заметке на Facebook.

Депутат Европарламента от немецкой фракции "АдН" Арно Баузер также выразил поддержку Моосдорфу.

"Матиас Моосдорф – всемирно известный музыкант. Как член Европейского парламента, а также член немецкой партии "АдН", я очень рад, что есть такие политики, как господин Моосдорф, у которых есть жизнь вне политической деятельности, и которые делятся своими культурными способностями, чтобы поддержать людей в других странах. Гораздо лучше доставлять музыкальные книги в Россию, чем поставлять оружие в Украину", – написал Бауземер в заявлении, которым поделился с изданием.

Моосдорф заместил на посту скандального члена "АдГ" Петра Быстроня, у которого начались проблемы после открытия против него расследования за отмывание средств и причастность к российской операции влияния.

Другой политик "АдН" недавно попал в скандал из-за информации, что он имеет скрытый луковый бизнес в Беларуси и там работают политзаключенные режима Лукашенко.