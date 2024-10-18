У Швейцарії відповіли на критику США стосовно впровадження санкцій ЄС

В уряді Швейцарії заявили про прихильність втілення санкцій проти Росії у зв’язку з критикою американського посла, який заявив, що швейцарська сторона залишила лазівку в санкційному режимі для російських дочірніх компаній.

Про це Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії заявив у коментарі агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Раніше у п’ятницю посол США у Швейцарії Скотт Міллер заявив, що рішення Берна не повністю приєднуватись до останнього, 14-го пакета санкцій ЄС "викликає розчарування".

"Ми сподіваємося, що (Федеральна рада Швейцарії. – Ред.) буде працювати над тим, щоб закрити лазівку, яка дозволяє закордонним дочірнім компаніям уникати санкцій", – додав він.

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У швейцарському Державному секретаріаті з економічних питань, який здійснює нагляд за національним санкційним режимом, заявили Reuters, що рішення не впроваджувати повний пакет санкцій ЄС "не було політично вмотивованим".

"Швейцарія непохитно і однозначно віддана санкціям проти Росії", – запевнили там.

Відомство уточнило, що формулювання в санкційному пакеті ЄС, яке вимагає від компаній запобігати обходу санкцій через свої дочірні компанії "в міру своїх можливостей", є недостатньо чітким і не дає компаніям розуміння, яких саме заходів вони повинні вживати.

Держсекретаріат з економічних питань Швейцарії запевнив, що швейцарський уряд розгляне можливість ухвалення цього положення, якщо воно буде більш чітким. Він додав, що вже розслідує порушення санкцій через треті країни, яке відбувалось зі Швейцарії.

Швейцарія здебільшого повністю долучилась до санкцій, які Європейський Союз запровадив проти Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Раніше повідомлялось, що Швейцарія розпочала розслідування понад 50 випадків можливого порушення санкцій проти Росії та вже знайшла порушення у 15 з них.