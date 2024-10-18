В Швейцарии ответили на критику США относительно внедрения санкций ЕС

В правительстве Швейцарии заявили о приверженности воплощения санкций против России в связи с критикой американского посла, который заявил, что швейцарская сторона оставила лазейку в санкционном режиме для российских дочерних компаний.

Об этом Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии заявил в комментарии агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

Ранее в пятницу посол США в Швейцарии Скотт Миллер заявил, что решение Берна не полностью присоединяться к последнему, 14-го пакета санкций ЕС "вызывает разочарование".

"Мы надеемся, что (Федеральный совет Швейцарии. – Ред.) будет работать над тем, чтобы закрыть лазейку, которая позволяет зарубежным дочерним компаниям избегать санкций", – добавил он.

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В швейцарском Государственном секретариате по экономическим вопросам, который осуществляет надзор за национальным санкционным режимом, заявили Reuters, что решение не вводить полный пакет санкций ЕС "не было политически мотивированным".

"Швейцария непоколебимо и однозначно привержена санкциям против России", – заверили там.

Ведомство уточнило, что формулировка в санкционном пакете ЕС, которая требует от компаний предотвращать обход санкций через свои дочерние компании "по мере своих возможностей", является недостаточно четкой и не дает компаниям понимания, какие именно меры они должны принимать.

Госсекретариат по экономическим вопросам Швейцарии заверил, что швейцарское правительство рассмотрит возможность принятия этого положения, если оно будет более четким. Он добавил, что уже расследует нарушение санкций через третьи страны, которое происходило из Швейцарии.

Швейцария в основном полностью присоединилась к санкциям, которые Европейский Союз ввел против России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Ранее сообщалось, что Швейцария начала расследование более 50 случаев возможного нарушения санкций против России и уже нашла нарушения в 15 из них.