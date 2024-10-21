В Польше раскритиковали Шольца за отсутствие ее представителя на встрече лидеров по Украине

В правительстве Польши раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за то, что он не пригласил представителя страны на встречу по Украине, на которой присутствовали лидеры США, Великобритании и Франции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил польский министр по делам ЕС Адам Шлапка, которого цитирует TVN24.

В прошлую пятницу в Берлине состоялась встреча Джо Байдена, Олафа Шольца, Кира Стармера и Эмманюэля Макрона, во время которой обсуждали возможность прекращения войны России против Украины, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Шлапка считает "ошибкой" тот факт, что на встрече не было лидера Польши или кого-то, кто бы представлял Восточную Европу.

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Министр также прокомментировал комментарии о том, что причиной отсутствия Польши стала личная оппозиция канцлера Германии.

"Если это правда, то это особая ошибка. Это уже, пожалуй, свидетельствовало бы о безрассудном подходе канцлера Шольца к международным делам", – сказал он.

По мнению Шлапки, "это похоже на хаос и беспорядок, на отсутствие более глубокого осмысления этого вопроса".

Он убежден, что от отсутствия представителя Польши на встрече "Шольц проиграл политически, внутренне и внешне".

"Это настолько непонятный шаг, что трудно представить его значение", – добавил Шлапка.

После встречи лидеров Германии, США, Великобритании и Франции СМИ сообщили, что американская администрация уже не имеет принципиальных возражений против приглашения Украины вступить в НАТО.

Также стало известно, что в ходе встречи лидеры не смогли прийти к согласию по поводу разрешения Украине наносить дальнобойные удары западным оружием по территории России.