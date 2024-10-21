У Нідерландах депутата покарали за відредаговане фото міністра зі "свастикою"

Окружний суд Гааги визнав депутата парламенту Нідерландів Пепейна ван Хоувелінга винним в образі через публікацію відредагованого зображення, на якому тодішній міністр охорони здоров’я Ернст Куйперс нібито піднімав прапор зі свастикою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

У вересні 2022 року Міністерство охорони здоров'я Нідерландів опублікувало у Twitter фотографію, на якій Куйперс піднімав прапор Цілей сталого розвитку ООН у присутності тодішньої віцепрем’єрки Карієн Ван Генніп.

Наступного дня ван Хоувелінг опублікував своє фото, де прапор ЦСР був замінений на нацистський прапор, з підписом: "Вигляд і реальність". Депутат пізніше, на тлі критики, видалив твіт і опублікував новий – із комуністичним символом.

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Суд Гааги постановив, що перший твіт політика "чітко встановлює зв'язок між двома колишніми міністрами і нацистським режимом", чим завдав шкоди їхній честі та гідності.

Він зазначив, що політикам дозволено висловлювати критику, але вони також несуть відповідальність за запобігання поширенню висловлювань, що розпалюють нетерпимість.

У результаті ван Хоувелінгу присудили умовний штраф у розмірі 450 євро з іспитовим строком у один рік – тобто він повинен буде сплатити штраф лише тоді, якщо протягом цього часу вчинить ще одне кримінальне правопорушення.

Нагадаємо, минулого року покарали депутата від Консервативної партії Великої Британії Ендрю Бріджена після того, як він прирівняв вакцинацію проти коронавірусу до Голокосту.