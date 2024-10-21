В Нидерландах депутата наказали за отредактированное фото министра со "свастикой"

Окружной суд Гааги признал депутата парламента Нидерландов Пепейна ван Хоувелинга виновным в оскорблении из-за публикации отредактированного изображения, на котором тогдашний министр здравоохранения Эрнст Куйперс якобы поднимал флаг со свастикой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

В сентябре 2022 года Министерство здравоохранения Нидерландов опубликовало в Twitter фотографию, на которой Куйперс поднимал флаг Целей устойчивого развития ООН в присутствии тогдашнего вице-премьера Кариен Ван Геннип.

На следующий день ван Хоувелинг опубликовал свое фото, где флаг ЦУР был заменен на нацистский флаг, с подписью: "Вид и реальность". Депутат позже, на фоне критики, удалил твит и опубликовал новый – с коммунистическим символом.

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Суд Гааги постановил, что первый твит политика "четко устанавливает связь между двумя бывшими министрами и нацистским режимом", чем нанес ущерб их чести и достоинству.

Он отметил, что политикам разрешено выражать критику, но они также несут ответственность за предотвращение распространения высказываний, разжигающих нетерпимость.

В результате ван Хоувелингу присудили условный штраф в размере 450 евро с испытательным сроком в один год – то есть он должен будет уплатить штраф только тогда, если в течение этого времени совершит еще одно уголовное правонарушение.

Напомним, в прошлом году наказали депутата от Консервативной партии Великобритании Эндрю Бриджена после того, как он приравнял вакцинацию против коронавируса к Холокосту.