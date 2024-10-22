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Європарламент у вівторок голосуватиме за кредит ЄС для України з використанням росактивів

Новини — Вівторок, 22 жовтня 2024, 10:00 — Марія Ємець

Європарламент у вівторок розгляне пропозицію Єврокомісії щодо європейської частки кредиту G7 для України на 50 млрд доларів, який будуть гасити за рахунок прибутків від заморожених активів РФ. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила пресслужба Європарламенту. 

Йдеться про пропозицію позики обсягом 35 млрд євро, яку вже погодила Рада ЄС.

Питання почнуть розглядати у залі з 9 години ранку (10:00 за Києвом), а голосування заплановане опівдні. 

Нагадаємо, 22 жовтня Британія офіційного оголосила свою частку внеску у межах кредиту "сімки" – майже 3 млрд доларів.

За останніми даними ЗМІ, США готові надати Україні у рамках кредиту G7 до 20 млрд доларів. Донедавна очікувалося, що внесок Вашингтона буде меншим, ніж планувалося спочатку, оскільки ЄС (через спротив Угорщини) не зміг запровадити запобіжник-гарантію, що російські активи залишаться замороженими щонайменше на три роки. 

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Європарламент G7 (Група семи)
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