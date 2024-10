Європарламент у вівторок голосуватиме за кредит ЄС для України з використанням росактивів

Європарламент у вівторок розгляне пропозицію Єврокомісії щодо європейської частки кредиту G7 для України на 50 млрд доларів, який будуть гасити за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила пресслужба Європарламенту.

Йдеться про пропозицію позики обсягом 35 млрд євро, яку вже погодила Рада ЄС.

EP TODAY



Financial aid to Ukraine: plenary debate and vote



From 9.00, plenary will review EU plan to lend Ukraine up to €35 billion in its defence against Russia. The loan is part of a G7 package to be repaid through frozen Russian Central bank assets. Vote at noon.



1/

