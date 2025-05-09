Литва направляє додаткові війська на кордон з Білоруссю

Литва направляє додаткові військові сили на кордоні з Білоруссю у відповідь на зростання кількості нелегальних мігрантів, які намагаються перетнути кордон із сусідньої країни.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує LRT.

Начальник Державної прикордонної служби (VSAT) Рустамас Любаєвас повідомив, що його відомство домовилося із Збройними силами Литви про розміщення додаткових військ уздовж кордону з Білоруссю, у прикордонному районі Варена, починаючи з четверга.

"Я не буду розкривати (чисельність військ) на цей момент, це не є публічною інформацією, але литовські війська допоможуть нам у забезпеченні безпеки на ділянках декількох прикордонних пунктів", – сказав Любаєвас телеканалу TV3 News.

VSAT повідомила в четвер вранці, що литовські прикордонники за останні 24 години відправили назад 48 осіб, які намагалися нелегально перетнути кордон.

Повідомляли, що днями група мігрантів закидала литовських прикордонників камінням і палицями.

У 2023 році Литва закрила пункти "Шумскас" і "Тверячюс" на кордоні з Білоруссю, а в березні 2024-го – "Лаворішкес" і "Райгардас".

16 квітня уряд Литви ухвалив рішення про обмеження руху у пунктах пропуску "Шальчінінкай" і "Мядінінкай" на кордоні з Білоруссю – єдиних, які залишалися відкритими.