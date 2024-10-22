Укр Рус Eng

Европарламент во вторник будет голосовать за кредит ЕС для Украины с использованием росактивов

Новости — Вторник, 22 октября 2024, 10:00 — Мария Емец

Европарламент во вторник рассмотрит предложение Еврокомиссии по европейской части кредита G7 для Украины на 50 млрд долларов, который будут гасить за счет доходов от замороженных активов РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила пресс-служба Европарламента.

Речь идет о предложении займа объемом 35 млрд евро, которое уже согласовал Совет ЕС.

Вопрос начнут рассматривать в зале с 9 часов утра (10:00 по Киеву), а голосование запланировано в полдень.

Напомним, 22 октября Великобритания официального объявила свою долю взноса в рамках кредита "cемерки" - почти 3 млрд долларов.

По последним данным СМИ, США готовы предоставить Украине в рамках кредита G7 до 20 млрд долларов. До недавнего времени ожидалось, что вклад Вашингтона будет меньше, чем планировалось изначально, поскольку ЕС (из-за сопротивления Венгрии) не смог ввести предохранитель-гарантию, что российские активы останутся замороженными минимум на три года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Европарламент G7 (Группа семи)
Реклама: