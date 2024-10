Европарламент во вторник будет голосовать за кредит ЕС для Украины с использованием росактивов

Европарламент во вторник рассмотрит предложение Еврокомиссии по европейской части кредита G7 для Украины на 50 млрд долларов, который будут гасить за счет доходов от замороженных активов РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила пресс-служба Европарламента.

Речь идет о предложении займа объемом 35 млрд евро, которое уже согласовал Совет ЕС.

Financial aid to Ukraine: plenary debate and vote



From 9.00, plenary will review EU plan to lend Ukraine up to €35 billion in its defence against Russia. The loan is part of a G7 package to be repaid through frozen Russian Central bank assets. Vote at noon.



