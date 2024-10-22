Партію прем’єра Греції оштрафували через спам-розсилку виборцям за кордоном

Грецький орган із захисту персональних даних (PDPA) оштрафував керівну партію "Нова демократія" на 40 тисяч євро через невжиття належних заходів для захисту персональних даних сотень греків за кордоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Розслідування стосовно "Нової демократії" почалось у березні після того, як грецькі громадяни за кордоном звинуватили колишню євродепутатку від партії Анну-Мішель Асімакопулу у розсилці електронних листів напередодні виборів до Європарламенту в червні.

Розсилка з’явилась після того, як парламент Греції дозволив грекам з діаспори голосувати на виборах до Європарламенту поштою.

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Інцидент викликав політичний резонанс і змусив Асімакопулу відмовитися від участі у виборах.

Додатково PDPA оштрафував колишнього секретаря "Нової демократії" у справах діаспори Нікоса Теодоропулоса на 10 тисяч євро за використання і передачу Асімакопулу списку близько 25 тисяч виборців.

Відомство також наклало 400 тисяч євро штрафу на Міністерство внутрішніх справ і 40 тисяч євро на саму Асімакопулу за їхню роль у порушенні законодавства про захист даних.

Колишня депутатка Європарламенту вже оскаржила штраф, вважаючи його надмірним.

Раніше стало відомо, що Міністерство юстиції США запропонувало нові правила для захисту даних федерального уряду та персональних даних американців від потрапляння до рук таких країн, як Китай, Іран і Росія.