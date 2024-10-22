Партию премьера Греции оштрафовали из-за спам-рассылки избирателям за рубежом

Греческий орган по защите персональных данных (PDPA) оштрафовал правящую партию "Новая демократия" на 40 тысяч евро из-за непринятия надлежащих мер для защиты персональных данных сотен греков за рубежом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Расследование в отношении "Новой демократии" началось в марте после того, как греческие граждане за рубежом обвинили бывшего евродепутата от партии Анну-Мишель Асимакопулу в рассылке электронных писем накануне выборов в Европарламент в июне.

Рассылка появилась после того, как парламент Греции разрешил грекам из диаспоры голосовать на выборах в Европарламент по почте.

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Инцидент вызвал политический резонанс и заставил Асимакопулу отказаться от участия в выборах.

Дополнительно PDPA оштрафовал бывшего секретаря "Новой демократии" по делам диаспоры Никоса Теодоропулоса на 10 тысяч евро за использование и передачу Асимакопулу списка около 25 тысяч избирателей.

Ведомство также наложило 400 тысяч евро штрафа на Министерство внутренних дел и 40 тысяч евро на саму Асимакопулу за их роль в нарушении законодательства о защите данных.

Бывшая депутатка Европарламента уже обжаловала штраф, считая его чрезмерным.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции США предложило новые правила для защиты данных федерального правительства и персональных данных американцев от попадания в руки таких стран, как Китай, Иран и Россия.