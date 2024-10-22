Швейцарія закриває кілька центрів для мігрантів, бо їх виявилось менше очікуваного

Державний секретаріат з питань міграції Швейцарії вирішив закрити дев'ять тимчасових центрів для шукачів притулку, розрахованих на 1735 людей, через меншу за очікувану кількість мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Як заявили у швейцарському уряді, дев’ять центрів для мігрантів почнуть закривати з кінця січня 2025 року. Після цього в країні залишаться ресурси для розміщення близько 7000 мігрантів, наразі вони заповнені на 51%.

Такий крок Держсекретаріат з питань міграції обґрунтував притулків меншою, ніж очікувалося, кількістю прохань про надання притулку. За його даними, у серпні було подано на 23% менше заяв, ніж торік, а у вересні – на 40% менше.

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У разі раптового різкого збільшення кількості прохань про надання притулку кількість доступних місць для розміщення мігрантів у Швейцарії може бути "знову збільшена залежно від потреб", додали у відомстві.

Також очікується, що закриття дев’яти центрів дозволить заощадити близько 40 мільйонів швейцарських франків (46 мільйонів доларів) на рік.

Раніше Швейцарія вивчала можливість вислання шукачів притулку до третіх країн на тлі реформи системи надання притулку в Європейському Союзі.

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