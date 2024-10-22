Государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии решил закрыть девять временных центров для искателей убежища, рассчитанных на 1735 человек, из-за меньшего ожидаемого количества мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

Как заявили в швейцарском правительстве, девять центров для мигрантов начнут закрывать с конца января 2025 года. После этого в стране останутся ресурсы для размещения около 7000 мигрантов, сейчас они заполнены на 51%.

Такой шаг Госсекретариат по вопросам миграции обосновал приютов меньшим, чем ожидалось, количеством просьб о предоставлении убежища. По его данным, в августе было подано на 23% меньше заявлений, чем в прошлом году, а в сентябре – на 40% меньше.

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В случае внезапного резкого увеличения количества просьб о предоставлении убежища количество доступных мест для размещения мигрантов в Швейцарии может быть "снова увеличено в зависимости от потребностей", добавили в ведомстве.

Также ожидается, что закрытие девяти центров позволит сэкономить около 40 миллионов швейцарских франков (46 миллионов долларов) в год.

Ранее Швейцария изучала возможность высылки искателей убежища в третьи страны на фоне реформы системы предоставления убежища в Европейском Союзе.

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