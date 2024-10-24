У Норвегії хочуть заборонити дітям до 15 років користуватися соцмережами

Влада Норвегії пропонує обмежити використання соціальних мереж дітям до 15 років.

Про такі плани оголосив норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре, якого цитує The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Очільник уряду Норвегії визнає, що це буде "важка битва", але сказав, що політики повинні втрутитися, щоб захистити дітей від "влади алгоритмів".

В Норвегії уже діє мінімальний віковий ценз у 13 років для користування соцмереж.

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Незважаючи на це, більше половини дев'ятирічних, 58 % десятирічних і 72 % одинадцятирічних дітей користуються соціальними мережами, згідно з дослідженням норвезького управління ЗМІ.

Уряд пообіцяв запровадити додаткові заходи захисту, щоб діти не могли обійти вікові обмеження, включно з внесенням поправок до Закону про персональні дані.

Згідно з цим законом, користувачі соціальних мереж повинні досягти 15 років, щоб погодитися з тим, що платформа може обробляти їхні особисті дані.

В уряді також пообіцяли розробити бар'єр для перевірки віку в соціальних мережах.

"Це досить сильний сигнал. Діти повинні бути захищені від шкідливого контенту в соціальних мережах. Це великі технологічні гіганти проти маленьких дитячих мізків. Ми знаємо, що це важка битва, тому що тут діють потужні сили, але тут також потрібна політика", – сказав Стьоре.

Міністерка у справах дітей та сім'ї Хьєрсі Топпе сказала, що цей захід також має на меті допомогти батькам.

"Йдеться також про те, щоб дати батькам можливість сказати "ні". Ми знаємо, що багато людей дійсно хочуть сказати "ні", але не відчувають, що можуть це зробити", – зазначила вона.

Нагадаємо, влітку Єврокомісія звинуватила Meta у недотриманні правил регулювання технологічних платформ у ЄС через нещодавно запроваджену рекламну модель "плати або погоджуйся".

А навесні цього року президентка Єврокомісії натякала на можливість заборони TikTok у ЄС.