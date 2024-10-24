В Норвегии хотят запретить детям до 15 лет пользоваться соцсетями

Власти Норвегии предлагают ограничить использование социальных сетей детям до 15 лет.

О таких планах объявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре, которого цитирует The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Глава правительства Норвегии признает, что это будет "тяжелая битва", но сказал, что политики должны вмешаться, чтобы защитить детей от "власти алгоритмов".

В Норвегии уже действует минимальный возрастной ценз в 13 лет для пользования соцсетей.

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Несмотря на это, более половины девятилетних, 58% десятилетних и 72% одиннадцатилетних детей пользуются социальными сетями, согласно исследованию норвежского управления СМИ.

Правительство пообещало ввести дополнительные меры защиты, чтобы дети не могли обойти возрастные ограничения, включая внесение поправок в Закон о персональных данных.

Согласно этому закону, пользователи социальных сетей должны достичь 15 лет, чтобы согласиться с тем, что платформа может обрабатывать их личные данные.

В правительстве также пообещали разработать барьер для проверки возраста в социальных сетях.

"Это достаточно сильный сигнал. Дети должны быть защищены от вредного контента в социальных сетях. Это большие технологические гиганты против маленьких детских мозгов. Мы знаем, что это тяжелая битва, потому что здесь действуют мощные силы, но здесь также нужна политика", – сказал Стёре.

Министр по делам детей и семьи Хьерси Топпе сказала, что это мероприятие также имеет целью помочь родителям.

"Речь идет также о том, чтобы дать родителям возможность сказать "нет". Мы знаем, что многие люди действительно хотят сказать "нет", но не чувствуют, что могут это сделать", – отметила она.

Напомним, летом Еврокомиссия обвинила Meta в несоблюдении правил регулирования технологических платформ в ЕС из-за недавно введенной рекламной модели "плати или соглашайся".

А весной этого года президент Еврокомиссии намекала на возможность запрета TikTok в ЕС.