Перший ультраправий спікер парламенту Австрії прийняв Орбана

Спікер нижньої палати австрійського парламенту від ультраправої Австрійської партії свободи Вальтер Розенкранц прийняв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Відні – він став його першим гостем.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa.

Орбан зустрівся із Розенкранцом та великою делегацією від Австрійської партії свободи, у тому числі її лідером Гербертом Кіклем.

A busy day in Vienna. First stop: meeting with the new President of the National Council, Walter Rosenkranz. All eyes on the @PatriotsEU 😎 pic.twitter.com/z1y3QpOiSR Реклама: October 31, 2024

У пресслужбі парламенту повідомили, що розмова тривала близько пів години, після чого Орбан і Кікль рушили на зустріч, організовану партією. Деталі обговорень поки невідомі.

Агентство APA зазначає, що, наскільки відомо, зустріч Орбана з канцлером Карлом Негаммером не планується, тому що формально це приватна поїздка, а не офіційний візит.

Прийняття Орбана різко розкритикували австрійські "Зелені", соціал-демократи та ліберали NEOS. Біля парламенту делегацію Орбана зустріла акція протесту від організацій "Соціалістична молодь" і партнерської асоціації соціал-демократів SoHo, що займається адвокацією прав ЛГБТ.

"Новообраний спікер Національної ради Розенкранц діє згідно з взятою на себе роллю "солдата партії" і приймає як першого гостя людину, яка перетворила сусідню з нами країну на корумповану елітарну державу", – обурився лідер соціал-демократів Андреас Баблер.

Лідерка фракції "Зелених" Зігрід Маурер вказала, що Австрійська партія свободи вочевидь вважає Орбана прикладом для наслідування. "Це має бути дуже чітким тривожним дзвінком для нас", – наголосила вона.

Водночас в Австрійській партії свободи назвали критику "фальшивою метушнею".

Орбан приїхав до Відня для участі у дискусії на геополітичні теми, організованій проросійським швейцарським онлайн-ЗМІ Die Weltwoche. Туди запрошений також колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер.

Минулого тижня Вальтер Розенкранц став першим спікером австрійського парламенту від ультраправих.

Хоча Австрійська партія свободи – також уперше в історії країни – посіла перше місце на виборах, австрійський президент Александр ван дер Беллен доручив сформувати уряд лідеру Австрійської народної партії, канцлеру Карлу Негаммеру.

Деталі читайте у статті: Бунт проти ультраправих: як Австрія уникла приходу до влади проросійської партії