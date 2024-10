Перший ультраправий спікер парламенту Австрії прийняв Орбана

Спікер нижньої палати австрійського парламенту від ультраправої Австрійської партії свободи Вальтер Розенкранц прийняв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Відні – він став його першим гостем.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa.

Орбан зустрівся із Розенкранцом та великою делегацією від Австрійської партії свободи, у тому числі її лідером Гербертом Кіклем.

A busy day in Vienna. First stop: meeting with the new President of the National Council, Walter Rosenkranz. All eyes on the @PatriotsEU 😎 pic.twitter.com/z1y3QpOiSR

