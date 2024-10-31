Первый ультраправый спикер парламента Австрии принял Орбана

Спикер нижней палаты австрийского парламента от ультраправой Австрийской партии свободы Вальтер Розенкранц принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Вене – он стал первым его официальным гостем.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает dpa.

Орбан встретился с Розенкранцем и большой делегацией от Австрийской партии свободы, в том числе ее лидером Гербертом Киклем.

A busy day in Vienna. First stop: meeting with the new President of the National Council, Walter Rosenkranz. All eyes on the @PatriotsEU 😎 pic.twitter.com/z1y3QpOiSR Реклама: October 31, 2024

В пресс-службе парламента сообщили, что разговор длился около получаса, после чего Орбан и Кикль отправились на встречу, организованную партией. Детали обсуждений пока неизвестны.

Прием Орбана резко раскритиковали австрийские "Зеленые", социал-демократы и либералы NEOS.

"Новоизбранный спикер Национального совета Розенкранц действует согласно взятой на себя роли "солдата партии" и принимает в качестве первого гостя человека, который превратил соседнюю с нами страну в коррумпированное элитарное государство", – возмутился лидер социал-демократов Андреас Баблер.

Лидер фракции "Зеленых" Зигрид Маурер указала, что Австрийская партия свободы явно считает Орбана примером для подражания. "Это должно быть очень четким тревожным звонком для нас", – подчеркнула она.

В то же время в Австрийской партии свободы назвали критику "фальшивой суетой".

Орбан приехал в Вену для участия в дискуссии на геополитические темы, организованной пророссийским швейцарским онлайн-СМИ Die Weltwoche. Туда приглашен также бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

На прошлой неделе Вальтер Розенкранц стал первым спикером австрийского парламента от ультраправых.

Хотя Австрийская партия свободы – также впервые в истории страны – заняла первое место на выборах, австрийский президент Александр ван дер Беллен поручил сформировать правительство лидеру Австрийской народной партии, канцлеру Карлу Нехаммеру.

Детали читайте в статье: Бунт против ультраправых: как Австрия избежала прихода к власти пророссийской партии