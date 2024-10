Первый ультраправый спикер парламента Австрии принял Орбана

Спикер нижней палаты австрийского парламента от ультраправой Австрийской партии свободы Вальтер Розенкранц принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Вене – он стал первым его официальным гостем.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает dpa.

Орбан встретился с Розенкранцем и большой делегацией от Австрийской партии свободы, в том числе ее лидером Гербертом Киклем.

A busy day in Vienna. First stop: meeting with the new President of the National Council, Walter Rosenkranz. All eyes on the @PatriotsEU 😎 pic.twitter.com/z1y3QpOiSR

