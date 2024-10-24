Спікером парламенту Австрії вперше обрали представника ультраправих

Національна рада Австрії на своєму установчому засіданні в четвер вперше обрала кандидата від ультраправої Партії свободи (FPÖ) своїм спікером.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Standard.

Вальтер Розенкранц отримав 100 із 162 дійсних голосів. При цьому ультраправі могли віддати 57 голосів, від яких фракцій надійшла решта – невідомо, оскільки голосування було таємним.

Перед цим депутати склали присягу, після чого розпочали своє перше після виборів засідання в парламенті, у якому Партія свободи має найбільше представництво.

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Розенкранц, політик та юрист, був членом Національної ради від Партії свободи Австрії 11 років. Він був головою парламентської групи FPÖ у Нацраді з 2017 по 2019 рік і обіймав посаду лідера FPÖ у Нижній Австрії. У 2019 році він став одним із трьох національних омбудсменів.

Важливою темою парламентських дебатів у четвер стало майбутнє формування уряду. Лідер ультраправих Герберт Кікль критикував той факт, що урядовий мандат отримав канцлер Карл Негаммер, а не він як представник партії, що отримала найбільше голосів.

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