Держдеп США: Поглиблення зв'язків між Іраном і РФ неймовірно дестабілізує світ

У Держдепі США заявили, що поглиблення зв’язків між Іраном і Росією дестабілізує ситуацію не тільки на Близькому Сході, а й у всьому світі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу сказав речник Держдепу США Метью Міллер.

Заява представника Держдепу пролунала у відповідь на запитання журналіста, чи є у США занепокоєння з приводу можливого залучення Росії у війну на Близькому Сході як союзника Ірану.

"Звичайно, ми вважаємо, що поглиблення зв'язків між Іраном і Росією неймовірно дестабілізує ситуацію в регіоні. Це неймовірно дестабілізує світ, і це стосується Близького Сходу. Це стосується всього, де діють Іран і Росія", – сказав у відповідь Міллер.

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Як відомо, у вересні США офіційно підтвердили, що Іран поставив Росії балістичні ракети, що стало свідченням подальшого поглиблення військових відносин між країнами.

Свої пакети санкцій проти Ірану та Росії оголосили Велика Британія та США. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель передав країнам-членам пропозицію санкцій за передачу Іраном балістичних ракет Росії.

23 вересня глава Євроради Шарль Мішель зустрівся у Нью-Йорку з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном й під час зустрічі намагався тиснути на нього щодо поставки ракет Росії для війни проти України.