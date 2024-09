Мішель зустрівся з президентом Ірану і тиснув на нього щодо поставки ракет Росії

Глава Євроради Шарль Мішель зустрівся у Нью-Йорку з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном й під час зустрічі намагався тиснути на нього щодо поставки ракет Росії для війни проти України.

Про зустріч Мішель повідомив у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Мішель відзначив, що висловив іранському президенту занепокоєння з приводу постачання зброї до Росії, дестабілізації регіону через посередників, затриманих громадяни ЄС, ядерну програму та ситуацію з правами людини.

Також він підкреслив важливість взаємодії та діалогу, щоб уникнути ескалації.

