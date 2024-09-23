Мішель зустрівся з президентом Ірану і тиснув на нього щодо поставки ракет Росії

Глава Євроради Шарль Мішель зустрівся у Нью-Йорку з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном й під час зустрічі намагався тиснути на нього щодо поставки ракет Росії для війни проти України.

Про зустріч Мішель повідомив у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Мішель відзначив, що висловив іранському президенту занепокоєння з приводу постачання зброї до Росії, дестабілізації регіону через посередників, затриманих громадяни ЄС, ядерну програму та ситуацію з правами людини.

Також він підкреслив важливість взаємодії та діалогу, щоб уникнути ескалації.

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I met with Iran President @drpezeshkian in the margins of the #UNGA week.



Reiterated EU’s concerns: delivery of weapons to Russia, destabilising the region through proxies, detained EU citizens, nuclear program and human rights situation.



Also underlined the importance of… pic.twitter.com/xNF2jy4N8x – Charles Michel (@CharlesMichel) September 23, 2024

Кореспонденту The Wall Street Journal Лоренсу Норману від джерела стало відомо, що Мішель сказав Пезешкіану, що відносини між Іраном і Європою перебувають на найнижчому рівні.

Він тиснув на іранського президента у питаннях прав людини, ядерної програми, регіональної дестабілізації, постачання ракет та європейських в'язнів у Ірані.

За словами джерела, Мішель, який залишає посаду цього року, "висловив готовність" знову долучитися до ядерної дипломатії з Тегераном.

Пезешкіан, за словами джерела, заперечив, що Іран надсилав ракети Росії або намагається виготовити ядерну зброю. Він також звинувачував Ізраїль у ескалації в регіоні.

Джерело стверджувало, що "зустріч була теплою", і Пезешкіан, який обіймає посаду віднедавна, здавався ознайомленим з основними питаннями.

Постачання балістичних ракет, яке США офіційно підтвердили 10 вересня, свідчить про подальше поглиблення військових відносин між Іраном і Росією.

Свої пакети санкцій проти Ірану та Росії вже оголосили Велика Британія та США. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель передав країнам-членам пропозицію санкцій за передачу Іраном балістичних ракет Росії.