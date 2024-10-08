Госдеп США: Углубление связей между Ираном и РФ невероятно дестабилизирует мир

В Госдепе США заявили, что углубление связей между Ираном и Россией дестабилизирует ситуацию не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга сказал представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Заявление представителя Госдепа прозвучало в ответ на вопрос журналиста, есть ли у США беспокойство по поводу возможного вовлечения России в войну на Ближнем Востоке как союзника Ирана.

"Конечно, мы считаем, что углубление связей между Ираном и Россией невероятно дестабилизирует ситуацию в регионе. Это невероятно дестабилизирует мир, и это касается Ближнего Востока. Это касается всего, где действуют Иран и Россия", – сказал в ответ Миллер.

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Как известно, в сентябре США официально подтвердили, что Иран поставил России баллистические ракеты, что стало свидетельством дальнейшего углубления военных отношений между странами.

Свои пакеты санкций против Ирана и России объявили Великобритания и США. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель передал странам-членам предложение санкций за передачу Ираном баллистических ракет России.

23 сентября глава Евросовета Шарль Мишель встретился в Нью-Йорке с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и во время встречи пытался давить на него относительно поставки ракет России для войны против Украины.