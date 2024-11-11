Європарламент закличе до активнішої боротьби з "тіньовим флотом" Росії

Європейський парламент цього тижня ухвалить резолюцію із закликом до більш цілеспрямованих заходів проти так званого тіньового флоту Росії, завдяки якому вона обходить санкції проти російської нафти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico з посиланням на проєкт резолюції.

У резолюції Європарламент вимагає "систематичного застосування санкцій" проти суден, які перевозять російську нафту, і закликає ЄС посилити супутниковий моніторинг і "цільові перевірки" танкерів.

Також документ також пропонує ухвалити нові вимоги до нафтових танкерів – зокрема підтвердження страхування у водах ЄС, аби зменшити ризик обходу санкцій.

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Резолюція Європарламенту, яка не має обов'язкової сили, має стати відповіддю на численні свідчення того, як Росія успішно обходить запроваджені Заходом санкції проти російської нафти.

Ще наприкінці 2022 року ЄС разом із "Групою семи" заборонив весь морський імпорт російської нафти і наклав обмеження на міжнародну торгівлю нафтою для Москви на рівні 60 доларів за барель разом зі своїми союзниками по G7.

Але, згідно з дослідженням Центру досліджень енергетики і чистого повітря, близько 80% російської морської нафти зараз транспортується "тіньовим флотом" – суднами, які Захід не може відстежити.

Інше побоювання пов’язане з тим, що застарілі танкери, які входять до "тіньового флоту" Росії, часто протікають і можуть спричинити екологічну катастрофу поблизу Євросоюзу.

Нагадаємо, в липні більше ніж 40 європейських країн погодили план боротьби з нафтовим "тіньовим флотом" Росії на саміті Європейської політичної спільноти.