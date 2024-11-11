Европарламент призовет к более активной борьбе с теневым флотом России

Европейский парламент на этой неделе примет резолюцию с призывом к более целенаправленным мерам против так называемого теневого флота России, благодаря которому она обходит санкции против российской нефти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico со ссылкой на проект резолюции.

В резолюции Европарламент требует "систематического применения санкций" против судов, перевозящих российскую нефть, и призывает ЕС усилить спутниковый мониторинг и "целевые проверки" танкеров.

Также документ также предлагает принять новые требования к нефтяным танкерам – в частности, подтверждение страхования в водах ЕС, чтобы уменьшить риск обхода санкций.

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Резолюция Европарламента, которая не имеет обязательной силы, должна стать ответом на многочисленные свидетельства того, как Россия успешно обходит введенные Западом санкции против российской нефти.

Еще в конце 2022 года ЕС вместе с "Группой семи" запретил весь морской импорт российской нефти и наложил ограничения на международную торговлю нефтью для Москвы на уровне 60 долларов за баррель вместе со своими союзниками по G7.

Но, согласно исследованию Центра исследований энергетики и чистого воздуха, около 80% российской морской нефти сейчас транспортируется "теневым флотом" – судами, которые Запад не может отследить.

Другое опасение связано с тем, что устаревшие танкеры, которые входят в "теневой флот" России, часто протекают и могут вызвать экологическую катастрофу вблизи Евросоюза.

Напомним, в июле более 40 европейских стран согласовали план борьбы с нефтяным "теневым флотом" России на саммите Европейского политического сообщества.