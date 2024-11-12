Республіканцям прогнозують перемогу у Палаті представників США, результати для якої ще рахують

Республіканській партії США прогнозують збереження більшості у Палаті представників за підсумками проміжних виборів, результати яких ще обробляють.

Як повідомляє The Hill, пише "Європейська правда", такий прогноз опублікувала комерційна компанія Decision Desk HQ.

За прогнозом компанії, Республіканська партія збереже перевагу у Палаті представників США, здобувши 218-й мандат – порогову кількість, необхідну для більшості.

Перемога республіканців також у Палаті представників, на додачу до перемоги Дональда Трампа на виборах президента і перемоги республіканців у Сенаті, означала би, що Палата не зможе зупиняти найбільш одіозні ініціативи нового президента.

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Стало відомо, що обраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатами на дві ключові посади у сфері зовнішньої політики, обидві посади мають обійняти політики, що належать до яструбиного крила партії і є більш схильними до підтримки України, ніж класичні трампісти.

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