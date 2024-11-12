Республиканцам прогнозируют победу в Палате представителей США, результаты для которой еще считают

Республиканской партии США прогнозируют сохранение большинства в Палате представителей по итогам промежуточных выборов, результаты которых еще обрабатывают.

Как сообщает The Hill, пишет "Европейская правда", такой прогноз опубликовала коммерческая компания Decision Desk HQ.

По прогнозу компании, Республиканская партия сохранит преимущество в Палате представителей США, получив 218-й мандат – пороговое количество, необходимое для большинства.

Победа республиканцев также в Палате представителей, в дополнение к победе Дональда Трампа на выборах президента и победе республиканцев в Сенате, означала бы, что Палата не сможет останавливать наиболее одиозные инициативы нового президента.

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Также стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатами на две ключевые должности в сфере внешней политики, обе должности должны занять политики, принадлежащие к ястребиному крылу партии и более склонные к поддержке Украины, чем классические трамписты.

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