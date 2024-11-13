Трамп объявил ведущего Fox News и критика НАТО будущим главой Пентагона

Избранный президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что избрал своим министром обороны Пита Хегсета, ведущего Fox News и ветерана, который выражал презрение к политике руководителей Пентагона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Хегсет, если его кандидатуру утвердит Сенат США, может выполнить предвыборные обещания Трампа освободить американских военных от генералов, которых он обвиняет в проведении прогрессивной политики в отношении разнообразия в армии.

Pete Hegseth, Facebook

44-летний скептик НАТО является, пожалуй, самым неожиданным выбором Трампа. Это решение вызвало быстрое осуждение со стороны некоторых оппонентов Трампа.

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Гегсет является ветераном Национальной гвардии США. Он служил в Афганистане, Ираке и в кубинской тюрьме Гуантанамо.

"Пит – жесткий, умный и настоящий сторонник идеи "Америка превыше всего". С Питом во главе враги Америки предупреждены – наша армия снова будет великой, и Америка никогда не отступит", – сказал Трамп.

Хотя в прошлом Хегсет высказывал лишь ограниченные политические позиции, он критиковал союзников по НАТО за слабость и заявлял, что Китай стоит на пороге доминирования над своими соседями.

"Устаревшая, невооруженная и бессильная. Почему Америка, европейский "номер экстренной связи" в течение прошлого века, должна слушать самоуверенные и бессильные нации, которые просят нас придерживаться устаревших и односторонних оборонных соглашений, которым они больше не соответствуют?" – отметил ранее Хегсет в своей книге.

"Возможно, если бы страны НАТО действительно платили за собственную оборону – но они этого не делают. Они лишь кричат о правилах, потроша свои армии и взывая к Америке о помощи", – добавил он.

Выступая в подкастах и на телевидении, он заявил, что Китай строит армию, "специально предназначенную для победы над Соединенными Штатами Америки".

"У них есть полный спектр долгосрочных планов не только регионального, но и глобального доминирования, а мы – мы имеем головы в заднице", – сказал Хэгет в одном из подкастов на прошлой неделе.

Во время того же выступления Хегсет сказал, что вторжение России в Украину в 2022 году было "войной Путина за то, чтобы вернуть ему его дерьмо".

"Если Украина сможет защитить себя... прекрасно, но я не хочу, чтобы американское вмешательство проникало вглубь Европы и заставляло (Путина) чувствовать, что ему наступают на пятки", – сказал Хегсет.

"ЕвроПравда" ранее сообщала о решении Дональда Трампа назначить Майка Уолтца советником по нацбезопасности, а сенатора Марко Рубио – государственным секретарем. Оба политика принадлежат к ястребиному крылу Республиканской партии и более склонны к поддержке Украины, чем классические трамписты.

Позже Трамп подтвердил назначение конгрессмена от Флориды Майка Волтца советником по национальной безопасности в своей будущей администрации.