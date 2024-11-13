Держдеп: Успіх використання військових КНДР у війні залежатиме від їх інтеграції в армію РФ

У Держдепі США заявили, що успіх Росії на полі бою з використанням північнокорейських військових залежатиме від рівня їх інтеграції в російську армію.

Про це на брифінгу сказав речник Держдепу Ведант Пател, передає "Європейська правда".

Він ще раз заявив, що США "неймовірно стурбовані" рішенням Росії звернутися до КНДР з проханням постачати солдатів для продовження війни проти України.

Речник також підтвердив, що понад 10 000 солдатів КНДР були відправлені на схід Росії, і більшість з них перемістилися в Курську область, де вони почали брати участь у бойових діях з російськими військами.

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Російські війська навчили солдатів КНДР артилерійській справі, управлінню БПЛА і базовим піхотним операціям, в тому числі розмінуванню окопів, що є критично важливими навичками для ведення бойових дій на фронті.

"Проте успіх Росії на полі бою з використанням цих військ КНДР значною мірою залежатиме від того, наскільки добре росіяни зможуть інтегрувати їх у свої збройні сили. Серед проблем, які їм доведеться подолати, – оперативна сумісність, мовний бар'єр, командування і управління, а також зв'язок", – сказав Ведант Пател.

За його словами, Сполучені Штати тісно консультуються з союзниками і партнерами та іншими країнами регіону щодо наслідків цього розвитку подій.

Минулого тижня у США підтвердили, що північнокорейські війська вперше брали участь у бойових діях у Курській області в останні дні.

Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.

Держави НАТО засудили рішення Росії та Північної Кореї залучити північнокорейські війська до бойових дій проти України.