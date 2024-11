Литва і Рада Європи створюють інформаційний центр для білорусів у Вільнюсі

Литва і Рада Європи домовилися про створення у Вільнюсі інформаційного центру для білорусів в екзилі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Угоду щодо створення центру підписали міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс та заступник генсека РЄ Бйорнас Берге.

Ландсбергіс зазначив, що центр буде поширювати інформацію і підсилювати спроможності у сферах прав людини, демократії та верховенства права, "щоб коли настане час, білоруський народ створював демократичне процвітаюче майбутнє для своєї країни".

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська привітала ініціативу і подякувала Литві та Раді Європи.

"Це важливий крок для того, щоб зробити Європу ближчою до білоруського народу, а білорусів – до Європи", – зазначила вона.

Grateful to @coe and the Lithuanian government for this important initiative to establish a #CoE Information Point for Belarusians in 🇱🇹. This is a significant step bringing Europe closer to the people of #Belarus–and Belarusians closer to Europe. https://t.co/v5Ncb8i3m4