Литва і Рада Європи створюють інформаційний центр для білорусів у Вільнюсі

Литва і Рада Європи домовилися про створення у Вільнюсі інформаційного центру для білорусів в екзилі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Угоду щодо створення центру підписали міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс та заступник генсека РЄ Бйорнас Берге.

Ландсбергіс зазначив, що центр буде поширювати інформацію і підсилювати спроможності у сферах прав людини, демократії та верховенства права, "щоб коли настане час, білоруський народ створював демократичне процвітаюче майбутнє для своєї країни".

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Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська привітала ініціативу і подякувала Литві та Раді Європи.

"Це важливий крок для того, щоб зробити Європу ближчою до білоруського народу, а білорусів – до Європи", – зазначила вона.

Grateful to @coe and the Lithuanian government for this important initiative to establish a #CoE Information Point for Belarusians in 🇱🇹. This is a significant step bringing Europe closer to the people of #Belarus–and Belarusians closer to Europe. https://t.co/v5Ncb8i3m4 – Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) November 13, 2024

Литва зробила добровільний внесок на підтримку діяльності центру у розмірі 30 тисяч євро.

Угоду ще має ратифікувати литовський Сейм.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Вільнюсі невідомі особи підпалили двері та розмалювали образливими написами стіни будівлі, де розташований Центр білоруської громади і культури.

Перед цим на початку вересня у будівлі центру побили вікна. Тоді у керівництві центру припустили, що за діями вандалів стоять спецслужби Росії або Білорусі, які сподіваються таким чином нагнітати напругу між білорусами в екзилі та литовцями.