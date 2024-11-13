Литва и Совет Европы создают информационный центр для белорусов в Вильнюсе
Литва и Совет Европы договорились о создании в Вильнюсе информационного центра для белорусов в изгнании.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.
Соглашение о создании центра подписали министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и заместитель генсека СЕ Бьорнас Берге.
Ландсбергис отметил, что центр будет распространять информацию и усиливать способности в сферах прав человека, демократии и верховенства права, "чтобы когда наступит время, белорусский народ создавал демократическое процветающее будущее для своей страны".
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приветствовала инициативу и поблагодарила Литву и Совет Европы.
"Это важный шаг для того, чтобы сделать Европу ближе к белорусскому народу, а белорусов – к Европе", – отметила она.
Grateful to @coe and the Lithuanian government for this important initiative to establish a #CoE Information Point for Belarusians in 🇱🇹. This is a significant step bringing Europe closer to the people of #Belarus–and Belarusians closer to Europe. https://t.co/v5Ncb8i3m4– Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) November 13, 2024
Литва сделала добровольный взнос на поддержку деятельности центра в размере 30 тысяч евро.
Соглашение еще должен ратифицировать литовский Сейм.
Напомним, в конце октября в Вильнюсе неизвестные подожгли двери и разрисовали оскорбительными надписями стены здания, где расположен Центр белорусской общины и культуры.
Перед этим в начале сентября в здании центра побили окна. Тогда в руководстве центра предположили, что за действиями вандалов стоят спецслужбы России или Беларуси, которые надеются таким образом нагнетать напряжение между белорусами в изгнании и литовцами.