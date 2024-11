Литва и Совет Европы создают информационный центр для белорусов в Вильнюсе

Литва и Совет Европы договорились о создании в Вильнюсе информационного центра для белорусов в изгнании.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Соглашение о создании центра подписали министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и заместитель генсека СЕ Бьорнас Берге.

Ландсбергис отметил, что центр будет распространять информацию и усиливать способности в сферах прав человека, демократии и верховенства права, "чтобы когда наступит время, белорусский народ создавал демократическое процветающее будущее для своей страны".

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приветствовала инициативу и поблагодарила Литву и Совет Европы.

"Это важный шаг для того, чтобы сделать Европу ближе к белорусскому народу, а белорусов – к Европе", – отметила она.

